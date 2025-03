Juventusnews24.com - Xavi Juve, rivoluzione totale in casa bianconera? Spunta anche il nome dell’ex Barcellona per la panchina: lo scenario

di RedazionentusNews24in: tutti gli aggiornamenti su quello che potrebbe essere il nuovo allenatoreSono tanti (forse troppi) i nomi di allenatori accostati alladellanel caso in cui i bianconeri non dovessero continuare con Thiago Motta dopo la fine di questa stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport tra i vari nomi ci sarebbequello di, ex calciatore e allenatore del.Oltre a lui ci sono i nomi di Pioli, Mancini e ovviamente quelli di Gasperini e Conte che rimangono i più gettonati.