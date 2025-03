Zonawrestling.net - WWE: Roxanne Perez pare destinata in pianta stabile al main roster

è una delle giovani Superstar in rampa di lancio e che è diventata una solida realtà ad NXT. Alla Royal Rumble di quest’anno una solida performance e ora il suo futuro sembra quello di esserealin. NXT Roadblock, dove è stata sconfitta da Jordynne Grace, dovrebbe aver segnato la fine dei suoi giorni nel terzo brand WWE.Feud con BayleyParlando durante “The Hump”, Sean Ross Sapp di Fightful Select ha parlato del futuro di. La sconfitta di Roadblock per mano di Jordynne Grace dovrebbe aver segnato la fine della sua esperienza a NXT. Ora per lei dovrebbe aprirsi le porte delined il giornalista ha evidenziato che nel suo immediato futuro ci dovrebbe essere un feud con la veterana Bayley.