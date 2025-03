Zonawrestling.net - WWE: Rivelate le ragioni della sconfitta di Giulia contro Stephanie Vaquer

La storia è stata scritta questa notte ad NXT quandoha battutonel main event di NXT Roadblock, portandosi a casa ben due cinture come se fossero borse in saldo. Ma attenzione: dietro questo traguardo storico, però, c’è molto più di una semplice decisione creativa.Da campionessa dominante a perdente in un battito di ciglia: cos’è successo davveroSecondo quanto rivelato da Bryan Alvarez di Wrestling Observer Live,sta combattendo con due problemi che hanno costretto la WWE a un cambio di programma più rapido di un’inversione a U in pieno centro a Napoli nell’ora di punta.“Ci sono due questioni in ballo. C’è un problema di visto ‘minore'” ha riportato Alvarez. “E c’è anche un infortunio, che internamente è classificato come ‘riservato’.”Un match da PPV bruciato?La decisione di organizzare questo match titolotitolo a Roadblock aveva inizialmente fatto alzare qualche sopracciglia.