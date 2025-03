Zonawrestling.net - WWE: Nome in vista per la partnership tra The Rock e John Cena?

Lo sconvolgente turn heel dicon conseguente alleanza con Theai danni di Cody Rhodes ha letteralmente scioccato il mondo.hanno formato una potente alleanza, ma c’è forse la possibilità che questa abbia un?Theand Soul Connection Nell’ultimo episodio di WrestleVotes Radio su Backstage Pass, JoeyVotes e TC hanno rivelato che la WWE starebbe seriamente considerando di chiamare la coppia: “Theand Soul Connection”.La prima impressione è che la parola Soul stia per, per l’aver venduto l’anima a Thead Elimination Chamber, ma non si tratta di ciò; è in realtà un tributo al padre di Theson che aveva come nickname “The Soulman“.Ilsta generando dibattito tra i fan, c’è chi pensa che voglia indicare checontinueranno ancora insieme anche una volta passata WrestleMania o magari rimarrà solo una trovata momentanea della Road to WrestleMania.