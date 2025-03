Zonawrestling.net - WWE: Cosa farà John Cena nel prossimo Raw a Bruxelles?

è passato al “lato oscuro” il suo è un turn heel a tutti gli effetti. Dopo i fatti di Elimination Chamber e l’abbandono della conferenza stampa,sta finalmente per tornare a Raw.Il primo Raw dovetappa sarà il 17 Marzo ain Belgio e secondo le fonti più autorevoli dovrebbe cementare lì il suo turn heel.Wrestling Informer Podcast riporta però che la WWE sia preoccupata nel fare tenere aun promo così importante in uno stato che non è di madrelingua inglese e sta pensando ad un altro metodo per evidenziare la figura negativa di.Il piano B prevedrebbe l’arrivo di R-Truth, che interromperebbeportando quest’ultimo a massacrarlo sul ring;così genererebbe heat perché R-Truth lo idolatra come il suo eroe d’infanzia. Tutto comunque porta ad un evento importante in quel di