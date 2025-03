Zonawrestling.net - WWE: Accordo in vista con Jeff Cobb?

I roster in WWE sono pronti a crescere ancora: dopo le firme di Penta e Jordynne Grace nelle scorse settimane, sembra ormai fatta anche per l’arrivo di Rey Fenix e per i ritorni di Malakai/Aleister Black e di Miro/Rusev. Ma i potenziali nuovi arrivi non si fermano qui: a quanto pare, c’è un fortissimo interesse da parte della federazione in un nome a sorpresa.Addio alla NJPW?Secondo quanto riportato da Fightful Select, infatti, ci sarebbero discussioni molto avanzate tra la federazione di Stamford e. Addirittura, secondo una fonte,sarebbe già stato inserito nel roster interno della WWE, segno di unpotenzialmente già siglato tra le parti. Del resto, proprio nelle scorse settimane, l’ex atleta olimpico ha lasciato intendere che sarebbe arrivato per lui il momento di una nuova avventura.