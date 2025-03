Oasport.it - WTA Indian Wells 2025, Aryna Sabalenka e Madison Keys approdano ai quarti di finale, eliminata Coco Gauff

I match valevoli per la parte alta degli ottavi dicaratterizzano il programma di giornata del WTA di, secondo torneo 1000 della stagione. Il risultato più importante di giornata lo firma Belinda Bencic, artefice dell’eliminazione divince in rimonta contro la croata Donna Vekic.La giornata si apre con il successo in rimonta di Belinda Bencic su. La svizzera s’impone in rimonta, due ore e venti minuti la durata del match, per 3-6 6-3 6-4 e accede così aidi. Bencic esce alla distanza dopo aver perso la prima frazione di gioco, opera il break decisivo nel nono game del terzo parziale, rimontando da 40-0, e chiude i conti nel decimo quando l’avversaria mette fuori la risposta di diritto.Vince un’autentica battaglia