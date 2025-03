Juventusnews24.com - Women4Football, si decreta la top 11 della stagione 2023-24! Presenti anche cinque calciatrici della Juventus Women: tutti i dettagli

Come visibile dal comunicato pubblicato dalla Juve, lunedì 24 marzo, a Roma, si terrà la seconda edizione di Women4Football, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC) per celebrare le protagoniste del calcio femminile italiano. Una serata speciale, che vedrà un'importante presenza bianconera tra le finaliste della stagione 2023-24. In quell'occasione verrà ufficializzato il top 11, votato dalle stesse calciatrici. Le giocatrici bianconere in shortlist sono Boattin, Cascarino, Lenzini, Beccari e Cantore.

PORTIERI: Ceasar, Durand, Schroffenegger
DIFENSORI: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero
CENTROCAMPISTI: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull
ATTACCANTI: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens