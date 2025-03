Welfare che impresa! nona edizione | contributo di 20mila euro a fondo perduto

Leggi su Ildenaro.it

Ritornache! iniziativa orientata al capacity building e al sostegno dei progetti ad impatto sociale in fase di avvio o di crescita, guidato da Fondazione Italiana Accenture Ets e co-promosso da Intesa Sanpaolo, Fondazione Snam Ets e Fondazione Conad Ets. Il Bando, giunto alla, ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo di nuove imprese in grado di ricombinare economia e società, costruite intorno ai bisogni della persona per promuovere una nuova visione di sviluppo integrale, che includa il fattore umano nei modelli di sostenibilità, e orientata a contrastare la crescita delle disuguaglianze. Il Bando intende promuovere progetti innovativi dieconomicamente sostenibili, stimolare l’imprenditorialità sociale, favorire iniziative di rete e multistakeholder nonché alimentare progettualità orientate alla generazione di impatto sociale.