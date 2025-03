Webuild, risultati record nel 2024. Già superati target fine piano

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –daperche ha chiuso il bilancio dello scorso anno superando isfidanti previsti per l’anno e rivedendo al rialzo la guidance per il 2025.Crescita a doppia cifra, con ricavi pari a 12 miliardi di euro, in aumento del +20% sul 2023 e rispetto ad una guidance che li prevedeva superiori a 11 miliardi di euro, anticipando di un anno idelindustriale per il 2025. L’EBITDA ammonta a 967 milioni (+18% e guidance oltre i 900 milioni), corrispondente a un margine dell’8,1%.La struttura finanziaria si è rafforzata ulteriormente mantenendo per il quarto anno consecutivo una posizione di cassa netta, che si attesta a 1,44 miliardi di euro nel(rispetto ad una guidance oltre i 400 milioni).La leva finanziaria si è ridotta a 2,9x, attestandosi ad un livello migliore rispetto ai principali player internazionali di settore.