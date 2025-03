Lettera43.it - Warner Music Group in trattative con Bain Capital per una joint venture da 1 miliardo di dollari

, società di private equity di Boston, sono inper unada 1di. Lo affermano fonti di Billboard, secondo cui il dialogo fra le due società sarebbe già in stato avanzato. Con la collaborazione, l’etichetta discografica intende potenziare la propria posizione sul mercato e acquistare i cataloghiali delle star. I rumors arrivano in un periodo piuttosto fiorente per il settore, come testimoniano le vendite record del 2024 dei Queen a Sonyper 1,27 miliardi di. Quest’ultima si era anche aggiudicata parte di quello di Michael Jackson per una cifra attorno ai 600 milioni di.Non solo: la Guerra delle offerte fra le etichetteLa possibilefrasi inserisce in un contesto dove la concorrenza per detenere i dirittiali si fa sempre più intensa e agguerrita.