Spazionapoli.it - Vuole firmare con il Napoli, l’esperto di mercato allo scoperto: può cambiare tutto!

Leggi su Spazionapoli.it

di calciosvela le ultime novità in casa: in particolare, è stata fatta chiarezza circa una situazione che potrebbee non di poco le dinamiche della società azzurra.Il fischio d’inizio della sfida contro il Venezia, in programma domenica alle 12:30, si avvicina a grandi passi per il. Gli azzurri, galvanizzati dagli ottimi segnali delle ultime due uscitestadio Diego Armando Maradona contro Fiorentina e Inter, vogliono tenere il piede sull’acceleratore. Antonio Conte sa bene che la sua squadra ha tra le mani un’occasione da capogiro: mettere le mani su un traguardo che, a inizio stagione, sembrava un miraggio anche solo da sognare ad occhi aperti. La lotta per lo Scudetto è viva, e ogni partita da qui alla fine sarà un mattone per costruire qualcosa di storico sotto il Vesuvio.