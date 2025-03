Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Sabato con Forlì una "partitaccia"

E’ stato il punto più basso toccato dallain questa stagione. Il tonfo del 16 ottobre a, quando i biancorossi presero un ventello segnando la miseria di 50 punti, aveva suscitato brutti pensieri nella tifoseria pesarese. Era la seconda partita di Baioni in panchina dopo l’addio di Sacripanti e la reazione di Rieti di tre giorni prima era già un ricordo; quella sera si capì chiaramente che c’era bisogno di un uomo nuovo, che arrivasse da fuori senza troppe scorie mentali e le pesantezze sopportate fin lì dai giocatori. E siccome dopo aver toccato il fondo si può solo risalire, Leka questa squadra l’ha riportata su fino al quinto posto, prima che un nuovo down - che quasi tutte le squadre hanno accusato nel corso di un campionato massacrante composto da 38 partite - la ricacciasse giù, per ora fuori dalla zona playoff, in quel limbo chiamato play-in che per la prima volta verrà sperimentato in Italia, dopo Nba ed Eurolega.