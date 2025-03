Voucher per lo sport Maura FdI | La Regione in campo per l’inclusione sociale

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 13 marzo 2025 – “L’Avviso pubblico ‘per lo’ del valore di 30 milioni di euro in 3 anni presentato oggi dallaLazio e realizzato in collaborazione cone Salute, è un altro esempio dell’attenzione che la Giunta Rocca sta riservando ai giovani e alle famiglie fragili del Lazio con l’obiettivo di offrire parità di accesso alla praticaiva”. Così, in una nota stampa il vice capogruppo di Fratelli d’Italia allaLazio Daniele.“Grazie a queste risorse provenienti dal Fondoeuropeo Plus 2021/2027 garantiremo ai giovani di età compresa fra i 6 e i 18 anni la possibilità di praticare, – prosegue– dando priorità a chi proviene da famiglie in condizioni di difficoltà economica, presso enti e società individuati tramite bando, con l’obiettivo di favorire la massima inclusione e quella sana funzioneche proprio l’attivitàiva può svolgere soprattutto in contesti particolarmente difficili.