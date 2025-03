Ilfattoquotidiano.it - “Vomito, diarrea, svenimenti e febbre alta. Sbandavano tutti nel corridoio”: crociera da incubo per gli 82 passeggeri della nave Princess Cruises

Un viaggio daper gli 82dache si sono ammalati di Noronavirus. “nel”, riportano le fonti al New York Post. “I malati hanno dovuto sostenere un viaggio di quasi tre settimane dalla California alla Florida“, hanno affermato i funzionari sanitari.Nel dettaglio dei 1.906a bordoCoral, 69 hanno riferito di essersi ammalati del virus intestinalemente contagioso durante il viaggio di 16 giorni, mentre 13 degli 895 membri dell’equipaggio sono stati anch’essi infettati, secondo i dati diffusi da Centers for Disease Control and Prevention (CDC).Ladaha isolato i vacanzieri e i lavoratori malati, aumentando le misure di pulizia e disinfezione per contenere l’epidemia e ha raccolto campioni di feci da coloro che si sono ammalati per ulteriori test.