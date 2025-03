Oasport.it - Volley, quarti di finale playoff: Milano e Piacenza provano la fuga in casa, Trento e Perugia in trasferta per il bis

Due vittorielinghe e due esterne hanno caratterizzato gara1 deidideiscudetto in Superlega. Tre delle quattro partite disputate nello scorso week end sono state equilibrate per lunghi tratti, una, quella vinta dacon Cisterna, ha visto la squadra didominare per quasi tutto l’incontro. In gara2, in programma domenica 16 marzo, si preannunciano sfide equilibrate e divertenti, condizionate in alcuni casi anche dagli impegni europei di alcune delle squadre impegnate che potrebbero condizionare l’andamento degli incontri.Si parte alle 16.00 con la sfida tra GasSales Bluenergye Rana Verona. Lo scenario potrebbe cambiare rispetto a domenica scorsa, qualora Rado Stiytchev riuscisse a recuperare anche solo uno dei suoi schiacciatori titolari, in particolare Keita, che in gara1 ha fatto solo una breve apparizione nel