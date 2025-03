Oasport.it - Volley, Novara travolge il THY Istanbul e si regala la finale di CEV Cup

si è qualificata alladella CEV Cup difemminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo il successo ottenuto settimana scorsa con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, la formazione piemontese ha sconfitto il THYper 3-0 (27-25; 26-24; 25-18) di fronte ai 1500 spettatori del Burhan Felek Salonu (dove nel pomeriggio Milano incrocerà l’Eczacibasi nei quarti di Champions League) e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo.Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi se la dovranno ora vedere con le rumene dell’Alba Blaj, partendo con i favori del pronostico nel doppio confronto.cercherà di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e alzato al cielo anche nel 2003,ndo una nuova gioia al Bel Paese dopo il trionfo di Roma in Challenge Cup e in attesa della Final Four della Champions League, a cui si sono già qualificate Conegliano e Scandicci.