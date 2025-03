Volley Milano completa l’opera in Champions League | batte 3-0 l’Eczacibasi e vola in final four

Leggi su Sportface.it

Obiettivo centrato. La Numia Verosi guadagna il pass per ledi CEVe lo fa con il risultato pieno: dopo il 3-0 dell’andata sotto gli occhi del pubblico amico dell’Allianz Cloud, Orro e compagne liquidano ancora in tre set (24-26, 24-26, 21-25)Dynavit Istanbul al Burhan Felek Voleybol Salonu. Un ‘arrivederci’ alla Turchia, visto che le semii del torneo si giocheranno proprio a Istanbul, il 3 e 4 maggio 2025. Spazio quindi all’ennesima sfida con Conegliano, rivincita dellae della scorsa edizione vinta dalle Pantere. Nell’altra semie, invece, Scandicci se la vedrà col Vakifbank.“Ci aspettiamo chegiocherà al meglio per ribaltare il risultato momentaneo, anche supportato da un pubblico molto caloroso”, aveva detto alla vigilia coach Stefano Lavarini.