Volley CEV Cup | Trentino batte 3-2 in rimonta lo Ziraat Ankara Lube Challenge Cup in salita | ko 3-1 a Lublino

Unaferoce nel momento più importante della stagione europea. LaItas3-2 (26-28, 27-29, 25-21, 25-23, 15-7) loBanknella gara d’andata della semifinale di CEV Cup. Non sorride invece laCivitanova, che perde 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 26-24) in Polonia contro i padroni di casa del Bogdanka LUK Lublin sul taraflex della Hala Globus Tomasz Wojtowic nel primo round della finale diCup.TRENTO,COMPLETATATrento si presentava a questo impegno con quattordici vittorie nelle prime quindici partite disputate nel 2025 e tre successi consecutivi per 3-0, ma ad approcciare con più lucidità al match è loBank. La squadra gialloblù schiera Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Kozamernik centrali, Laurenzano libero.