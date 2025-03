Iodonna.it - Voglia di snack, necessità della caccia e luoghi comuni su capricci e palati esigenti: la verità sui gusti felini

Leggi su Iodonna.it

Carnivori per natura, i gatti si nutrono principalmente di fonti animali. Da anni le loro capacità gustative sono però sotto la lentescienza per capire cosa riescono davvero ad assaporare. È noto per esempio che non percepiscono il gusto dolce e hanno pochi recettori per l’amaro, che non amano l’acido ma apprezzano il salato. Una ricerca pubblicata sulla rivista Chemical Senses nel 2023 dai ricercatori del Waltham Petcare Science Institute in Gran Bretagna ha poi appurato che hanno il recettore per l’umami, il cosiddetto “quinto gusto”. Recettore formato da due proteine codificate dai geni Tas1r1 e Tas1r3. Di qui, per esempio, la loro preferenza per il tonno. Il gatto che “dà il cinque” ai turisti nel tempio: Jellybean è una star in Cina X Leggi anche › Gatti “assunti” come assaggiatori di cibo, per indagare il gusto dei