Tvplay.it - Vlahovic-Juve, ora è davvero finita: la destinazione lascia tutti senza parole

è sempre più lontano dalla, e la prossima estate potrebbe finalmente consumarsi una separazione che è da tempo nell’aria. Unaa sorpresa per il serbo è emersa nelle ultime ore.Tante incognite stanno accompagnando lantus in questo finale di stagione. Nulla è andato come sperato da Giuntoli e Thiago Motta, né tantomeno dai tifosi.si aspettavano molto di più da questa stagione, e il progetto tecnico di rifondazione bianconera si trova già rimesse in discussione fin dalle fondamenta. Nel migliore dei casi, la prossima estate vedrà nuovi importanti acquisti, ma anche delle cessioni pesanti per finanziare il mercato., ora è: la. (LaPresse) TvPlay.itNessuno stenta a credere che Dusanpotrebbe essere decisamente tra queste.