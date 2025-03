Ilfattoquotidiano.it - “Vivo da solo, non ho nessuno e da quando ho perso la gamba è l’unica con cui ho un rapporto quotidiano”: l’appello di Massimo per ritrovare la cagnolina Lola

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è un membro della mia famiglia, anzi è l’unico membro della mia famiglia. Fate in modo che torni a casa con me. Senza di lei mi passa la voglia di allenarmi, di mangiare e la notte non dormo. È così tutti i giorni dalei è scomparsa. Chiedodi poterla riabbracciare”: a parlare così èCastellani, 50enne di Rimini che ha subito un intervento per l’amputazione di unaun anno fa.Dopo l’intervento e come racconta Fanpage, per lui la sua– perché di lei parla nel suo appello – è diventata fondamentale. Così,l’ha persa gli è crollato il mondo addosso. Com’è è accaduto? Una settimana fa,Castellani ha aperto la porta per ritirare un pacco,non si è fatta trovare in fondo alle scale ma, approfittando della porta aperta da sopra, è fuggita.