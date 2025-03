Ilrestodelcarlino.it - Virtus, derby all’orizzonte. La carica di Torreggiani: "E’ una partita decisiva"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A volte le soste del campionato arrivano nel momento sbagliato. Altre, come in questo caso, nel periodo migliore. Ladelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con le assenze, in una stessa, di Dario Masciarelli e Simon Anaekwe. Sabato scorso il capitano c’era ma non Simon costretto a guardare il match con Agrigento in borghese. Due settimane fra unae l’altra: sabato scorso Agrigento, la prossima tappa ilcon l’Andrea Costa. Quella con i cugini è la madre di tutte le partite, in palio non ci sono solo in palio i due punti, ma il predominio cittadino: "Veniamo da qualche settimana sfortunata a livello di condizione fisica –commenta il direttore generale Gabriele–, abbiamo avuto diversi problemi che ci hanno condizionato nelle ultime prestazioni.