Violenze e offese all’ex Condannato stalker recidivo

L’ha sottoposta per mesi a maltrattamenti fisici e verbali tanto che la vittima, terrorizzata, si è rivolta alle forze dell’ordine. Sottoposto a divieto di avvicinamento alla donna, ha violato la misura per ben due volte tanto da finire in carcere. Una volta fuori, però, ha iniziato a perseguitare la ex, postandosi online anche con alcune armi al fine di intimorire la ex convivente, ‘promettendole’ vendetta. Ieri l’uomo, un 45enne di Serramazzoni è statonel processo con rito abbreviato a due anni e otto mesi di carcere e al risarcimento del danno nei confronti della parte offesa. Nei confronti del 45enne era stata pronunciata una prima condanna, appunto, per il reato di maltrattamenti. La vicenda ha avuto inizio a febbraio del 2022 quando la vittima, coetanea dell’imputato ha denunciato appunto l’ex convivente a fronte di maltrattamenti tra le mura domestiche: aggressioni verbali e fisiche quotidiane, che avevano reso la vita della vittima un incubo, portandola a temere per la propria incolumità.