Thesocialpost.it - Violento schianto tra auto: una persona gravissima

Leggi su Thesocialpost.it

Serata drammatica quella di mercoledì 12 marzo, quando intorno alle 22 si è verificato unincidente stradale lungo la strada Feltrina, all’altezza della galleria di Levada, nel territorio comunale di Pederobba.Duemobili, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria, provocando il ferimento di due persone, una delle quali è apparsa in condizioni particolarmente critiche.Unmobilista incastrato tra le lamiereAd avere la peggio è stato uno dei conducenti, rimasto bloccato nell’abitacolo della propria vettura a causa dell’impatto. Glimobilisti sopraggiunti poco dopo l’incidente hanno immediatamente dato l’allarme, consentendo un intervento tempestivo dei soccorsi.Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione del ferito dalle lamiere, e i sanitari del Suem 118, partiti con diverse ambulanze dall’ospedale di Montebelluna.