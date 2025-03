Ilrestodelcarlino.it - “Violentata nel cortile in Bolognina da uno sconosciuto”

Bologna, 13 marzo 2025 – Quelloincontrato alla stazione. La camminata insieme. Il massaggio al collo. E poi le mani dell’uomo che, senza permesso, all’improvviso, violano l’intimità della ragazza. C’è un’indagine per violenza sessuale aperta, con i poliziotti della Squadra mobile al lavoro per cercare di ricostruire quanto denunciato da una studentessa toscana di 24 anni, che lunedì sera ha chiesto aiuto ad alcuni passanti, dicendo di avere subito degli abusi da parte di un uomo incontrato poco prima. Tutto accade tra la stazione e undi via Di Vincenzo, in, dove materialmente sarebbe avvenuta l’aggressione sessuale. Quella sera, nella zona, erano in corso dei controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine, tanto che la giovane è stata subito ascoltata dagli agenti della Squadra mobile allertati dai colleghi.