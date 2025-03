Abruzzo24ore.tv - Violenta aggressione: uomo stacca a morsi l'orecchio di un carabiniere, condannato a 5 anni

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Un 47enne di Cocullo, già agli arresti domiciliari per stalking, ha aggredito brutalmente undurante un controllo in un bar di Sulmona,ndogli parte dell'a cinquee quattro mesi di reclusione, dovrà anche risarcire la vittima con una provvisionale di 10.000 euro. Il Tribunale di Sulmona ha emesso una sentenza di condanna a cinquee quattro mesi di reclusione nei confronti di un 47enne originario di Cocullo, accusato di aver aggredito unndogli parte dell'con un morso. L'episodio risale al 13 agosto 2024, quando l', già sottoposto agli arresti domiciliari per un caso di stalking nei confronti di una vicina, si trovava in un bar di via Patini a Sulmona. Durante un controllo, i militari gli hanno chiesto di esibire i documenti, ma l'ha reagito in modo violento.