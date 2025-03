Veneziatoday.it - Vinokilo, a Venezia il negozio itinerante di abbigliamento vintage venduto al chilo

Leggi su Veneziatoday.it

in vendita con prezzi in base al peso: torna a, importante realtà della moda sostenibile, che torna in città per tre giorni: l'appuntamento è dal 28 al 30 marzo presso Arterminal al Terminal San Basilio, in Fondamenta Zattere al Ponte Lungo.Clicca qui.