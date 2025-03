Lanazione.it - Vino toscano a rischio con i dazi di Trump. I produttori: “E’ una provocazione. Sarebbe un duro colpo”

Firenze, 13 marzo 2025 – Itoscani diguardano con preoccupazione alla minaccia di uno del 200% paventato da Donald. Una misura del genere avrebbe conseguenze pesantissime per il settore, con danni enormi per le aziende italiane ma anche per gli importatori americani che trattano esclusivamente prodotti del nostro Paese. Federico Vanni, viticoltore maremmano e presidente del Consorzio Grosseto Export, invita però alla cautela: «La prendiamo come unae per il momento è bene non creare allarmismi». «Nonun danno solo per noi, ma anche per chi importaitaliano negli Stati Uniti. Ci sono importatori - aggiunge - che lavorano esclusivamente con prodotti italiani e che fatturano milioni di euro l'anno. Uno del 200% li metterebbe in seria difficoltà».