Ilfattoquotidiano.it - Vince in trasferta e per festeggiare calcia fuori dallo stadio tutti i palloni dei padroni di casa – Domeniche bestiali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elementi positivi da segnalare a Marzo 2025: lepiacciono, travalicano i confini nazionali e comunitari e invadono anche gli altri sport, tra mazzate, scorrettezze nei confronti degli avversari, dispetti e solite millanterie di conoscenze qua e là. Elementi negativi da segnalare a Marzo 2025: restano elementi di rigetto per le, tipo quelle iniziative di marketing che inquinano terreni di gioco dove i protagonisti dovrebbero essere solo tacchetti e maleducazione.TE LO DO IO IL PALLONEEcco, partiamo dal lato migliore della medaglia, ovvero da un atteggiamento degno delle. Perché, oltre are indegli avversari, non fargli anche dei bei dispetti? È quello che ha pensato Matteo Nania dell’Am Aglianese, Prima Categoria Toscana, squalificato per due gare perché “a fine gara, per avertodal recinto di gioco iappartenenti alla squadra ospitante e per essere venuto a diverbio con il dirigente accompagnatore avversario”.