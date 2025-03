Ilnapolista.it - Vince Ancelotti all’ultimo rigore, Carletto incarna l’anima del Madrid. Ma Simeone è un allenatore vero

Leggi su Ilnapolista.it

maè unChe partita. Football. Altro che football contemporaneo. È finita ai rigori con Rüdiger che segna ildecisivo come contro il Manchester City. Ma succede di tutto pure ai rigori. Con Alvarez che scivola dal dischetto (modello John Terry) e il Var gli annulla il gol per doppio tacco.Partita che l’Atletico indirizza con un gol dopo 27 secondi. E poi l’Atletico chiude ogni spazio. Così si gioca a pallone. Nella ripresa Vinicius sbaglia ile l’intelligenza dista nel toglierlo a sette minuti dalla fine per non fargli tirare il penalty.Diabbiamo detto tutto, non sappiamo cos’altro aggiungere. È il tecnico che meglio di ogni altro rappresenta el’idea del Real. Inspiegabilmente anon tutti l’hanno capito.