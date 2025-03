Ilgiorno.it - Villa Confalonieri. Un futuro da museo

Leggi su Ilgiorno.it

, esposizioni, meeting, laboratori per workshop e un bar. È ildi, uno dei luoghi simbolo e della storia moderna di Merate, che da anni è semivuota e abbandonata. Dopo il trasloco del municipio nella nuova sede di Palazzo Tettamanti nell’aprile del 2009,avrebbe dovuto diventare location per rinfreschi e vernissage, poi un polo museale, oppure una biblioteca, dopo un conservatorio e successivamente ancora una casa della cultura. Idee, proposte, sogni, rimasti nemmeno sulla carta, se non di qualche volantino elettorale. Ora però c’è almeno un atto concreto: è l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica diai professionisti dello studio Msa+ Partners di Merate, per tracciare il percorso di rinascita di, che ospiterà il sottodimensionato e sottovalutatocivico di Storia naturale e poi spazi per mostre e convegni, ma anche aree polifunzonali per giovani e una caffetteria con affaccio direttamente sullo splendido parco della