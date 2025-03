Lapresse.it - Vigilante sparò a ladro a Roma: arrestato per omicidio

Il 6 febbraio scorso,diversi colpi di pistola contro unin fuga uccidendolo dopo averlo colpito con un proiettile. Questa mattina, Antonio Micarelli, ildi 56 anni è stato. Il cinquantaseienne, che uccise, Antonio Ciurciumel, il cittadino romeno di 24 anni, che era stato sorpreso a rubare in casa di una donna in via Cassia, a, secondo l’accusa commise unvolontario al di fuori della legittima difesa che la guardia giurata aveva invece invocato. Fondamentali per ricostruire la tragedia sono state le immagini di videosorveglianza delle telecamere e la consulenza balistica.