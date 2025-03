Calcionews24.com - Vieira: «In casa abbiamo creato un bellissimo legame con i tifosi, domani serviranno anche loro»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Patrick, tecnico del Genoa, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoblù contro il Lecce Patrickha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Genoa disera contro il Lecce. Di seguito le sue parole. CHE GARA SI ASPETTA CONTRO IL LECCE E SCELTE DI FORMAZIONE .