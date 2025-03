Anteprima24.it - VIDEO/ Furti a Salerno, il questore: “Usate youpol, non i social per denunciare”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“, non iper”: ildi, Giancarlo Conticchio mentre assicura il massiccio impegno di uomini e mezzi per assicurare alla giustizia gli autori, che sembrano essere gli stessi, deia più esercizi commerciali avvenuti nel corso delle ultime due notti, lancia un appello alla collaborazione di tutti. Per illa vendetta e la gogna mediatica con ipubblicati dagli imprenditori esasperati dai continui raid notturni che danneggiano le strutture con danni anche al morale non è una buona prassi e lo ha ribadito questa mattina con i giornalisti a margine della sua partecipazione alla conferenza per la presentazione del protocollo di controlli di vicinato.L'articolo, il: “, non iper” proviene da Anteprima24.