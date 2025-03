Ilrestodelcarlino.it - Video dopo lo schianto. Ora chiede una perizia

Ha chiesto di essere sottoposto al’ascolano finito nei guai per aver ripreso alcuni ragazzi feriti e preoccupati, soffermandosi su una ragazza sanguinante e infine diffondendo su internet ilfatto col proprio smartphone. L’uomo è comparso davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli per il processo con rito abbreviato, nel quale deve rispondere dell’accusa di violazione della privacy. Il suo legale, avvocato Alessandro Angelozzi, ha depositato nel corso dell’ultima udienza documenti attestante problemi di salute, rivolgendo al giudice la richiesta che il suo assistito sia sottoposto a. Sul punto il giudice si è riservato. L’incidente stradale avvenne il 3 luglio 2023 lungo la superstrada Ascoli-Mare fra le uscite di Monteprandone e Monsampolo in direzione monti.