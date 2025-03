Calciomercato.it - VIDEO – Choc a Bilbao: polizia immobilizza un tifoso, le immagini fanno paura

Ecco cosa è successo prima del calcio d’inizio della sfida valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Europa LeagueMomenti di tensione a, nei pressi dello stadio San Mamés, prima dell’inizio del match tra i padroni di casa dell’Athletic e la Roma di Claudio Ranieri.un, le– Calciomercato.itAlcuni tifosi giallorossi hanno comunicato di essere stati vittime di cariche da parte delll’Ertzaintza, laautonoma basca. Molte scene sono state così riprese e stanno facendo il giro dei social.Una di queste, come si può vedere sui canali social de Il Romanista, ha come protagonista un sostenitore capitolino che vieneto a terra da cinque agenti antisommossa e da un ‘altro individuo. Attimi, dunque, di, a pochi minuti dalla sfida valevole per il ritorno degli Ottavi di finale di Europa.