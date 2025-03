Anteprima24.it - VIDEO/ Benevento ‘stegata’, dal 21 al 23 marzo è tempo di ‘Janara’

di lettura: < 1 minuto Bct e 88miglia, Antonio Frascadore e Nico Girolamo. Una lunga gestazione ed ecco che ‘Janara – Le streghe di’ trova modo e forma per ammaliare la platea sannita durante il primo week-end di primavera. Appuntameno per il 21per tre giorni pieni di appuntamenti. Oggi la presentazione, in mezzo ai due direttori artistici il sindaco diClemente Mastella.“Un progetto che avevamo nel cassetto da anni, saranno tre giorni interamente dedicati al tema, si comincia con un convegno con la presenza di tutti i sindaci delle città delle streghe – ha dichiarato Frascadore – poil il sabato e la domenica dedicato all’aspetto culturale e ludico con presentazioni libri, un villaggio medievale per vivere tutti i vicoli del centro storico”.“Un evento importante con la collaborazione di tutte le attività di food e beverage del centro storico – ha dichiarato Nico Girolamo.