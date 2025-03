Amica.it - Victoria Beckham e la regina Camilla insieme per i diritti delle donne

Chissà se, ai tempi in cui era conosciuta come Posh Space, avrebbe mai immaginato di diventare una habitué dei ricevimenti dei reali d’Inghilterra. Di certo c’è che oggi, stilista e imprenditrice di successo, sembra perfettamente a suo agio in ambienti coronati, come dimostra l’ultima sua partecipazione a un evento organizzato dallaera infatti tra le celebrity invitate a Buckingham Palace per il 15esimo anniversario di Women of the World, fondazione che lotta per la tutela dei, l’uguaglianza di genere e che sostiene le vittime di abusi. La, che ne è la presidente, ha organizzato un ricevimento cui ha invitato una lunga lista diche incarnano gli ideali e i valori della fondazione, manifesto della leadership femminile.