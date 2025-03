Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Daniela Milasi: l’arte vibonese tra fede e passione

, pittrice autodidatta originaria di Catanzaro e residente da anni a, è una figura di spicco nel panorama artistico locale. Con uno stile raffinato e una profonda ispirazione spirituale, le sue opere hanno trovato spazio in prestigiose esposizioni sia in Italia che all’estero.Fin da giovane,ha manifestato un forte interesse per la pittura, sviluppando nel tempo un linguaggio espressivo unico che si distingue per la sensibilità e il richiamo ai valori religiosi. Tra le sue opere più significative si annoverano un ritratto di Papa Giovanni Paolo II esposto in Vaticano, “Il battesimo di Gesù” conservato nel battistero della Cattedrale di Reggio Calabria e una suggestiva “Resurrezione” collocata nella Chiesa degli Angeli di.L’artista ha allestito diverse mostre personali, riscuotendo grande apprezzamento per la delicatezza e l’intensità delle sue rappresentazioni.