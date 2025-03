Lanazione.it - Viareggio Cup: lunedì il giuramento, poi quattro match al ’Bellucci’ di Agliana

Un ex-arancione a leggere ile benpartite che si giocheranno ad. Pistoia e la provincia saranno in qualche modo protagoniste anche della settantacinquesima edizione della "Cup", con la manifestazione pronta a prendere il via il prossimo. E ad aprire la kermesse sarà Angelo Buglio: l’ex-Pistoiese (giocò al Melani in Serie D fra il 2012 ed il 2014) partecipò alnel 1997 con la Lucchese e leggerà ilinsieme al padre Francesco (che lo disputò nel 1975 con il Varese) ed al fratello minore Davide (che giocò il torneo nel 2017 e nel 2018 con l’Empoli). "Unche attraversa tre generazioni di atleti – ha spiegato il presidente del Cgc, Alessandro Palagi – che hanno preso parte alla manifestazione". Ma il giorno stesso, l’attenzione andrà al Bellucci: il campo sportivo aglianese, alle 15, ospiterà la partita fra il Sassuolo campione in carica e gli australiani dell’Apia Leichhardt.