Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sulle Urbano della A24 è riaperto al transito il nodo tra la 24 e la tangenziale est in direzione centro ora il traffico risulta regolare mentre in direzione opposta permangono le code a tratti da Fiorentini al bivio per il raccordo anulare andiamo proprio sul Raccordo Anulare proseguono i disagi in carreggiata esterna a causa di un mezzo pesante in panne che raccolse da Casilina a Tiburtina nello stesso tratto è inoltre venuto un incidente altezza Prenestina e dunque Attenzione prima andiamo sul raccordo ma in carreggiata interna dove per un altro incidente si sono formati file tra Cassia bis e tu ami senza causa anche per le code sulla Cassia tra Cesano e Campagnano in direzione Viterbo di uno sguardo ai cantieri autostradali dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sulla A24-teramo Per consentire i lavori di pavimentazione sarà chiuso per chi proviene dae da Teramo dimissione sulla A1Napoli verso Napoli in alternativa si consiglia di percorrere il raccordo anulare e seguire le indicazioni per la diramazioneSud in direzione Napoli chiudiamo Cambiando argomento diramata dalla protezione civile per la nostradalla tarda serata di oggi allerta meteo gialla previsti venti forti con possibili mareggiate lungo le coste meridionali per le prossime 18-24 ore attese Inoltre Dalle prime ore di domani mattina e le successive 12 18 ore precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco di forte intensità tutti i dettagli anche sulla nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale anche sulle ferrovieViterbo e Metre la Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visi infomobilità Astral Spa punto.