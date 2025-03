Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 18:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sul tratto Urbano della A24 in direzione centro a causa del precedente incidente è ancora chiuso per rilievi il nodo tra la 24 e la tangenziale est Al momento il traffico risulta bloccato da Fiorentini uscita che al momento si consiglia di utilizzare mentre in direzione del raccordo anulare code a tratti tra Portonaccio e Tor Cervara ma per traffico andiamo sullaFiumicino code a tratti in direzione Eur danza del Tevere al ponte della Magliana stessa situazione ma in direzione del raccordo anulare altezza Parco dei Medici che hanno uno sguardo proprio al Raccordo Anulare traffico al momento molto intenso in particolare in carreggiata interna ancora code tra classe B se Salaria più avanti Nomentana ai Prenestina e tra laFiumicino e Aurelia in esterna file tra laFiumicino e la via del Mare più avanti tra Laurentina e Anagnina e tra Prenestina e Centrale del Latte permangono infine nel quadrante sud della Vitale gli incolonnamenti per traffico sulla Colombo da Mezzocammino malafede in direzione Ostia nella stessa direzione anche le file su via dell'aeroporto di Fiumicino da Piazza Umberto Nobile al ponte della Scafa e sulla in prossimità del centro abitato di Pavona In entrambe le direzioni chiudiamo Cambiando argomento diramata dalla protezione civile per la nostradalla tarda serata di oggi allerta meteo gialla previsti venti forti con possibili mareggiate lungo le coste meridionali per le prossime 18-24 ore attese Inoltre Dalle prime ore di domani mattina e le successive 12 18 ore precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco possibili anche rovesci di forte intensità