Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti sulla Flaminia risolto il precedente incidente avvenuto in prossimità dell'incrocio con la provinciale campanese altezza Magliano Sabina ora la circone è regolare andiamo sul tratto Urbano della A24 in direzione centro a causa del precedente incidente avvenuto in tangenziale Al momento il traffico risulta bloccato già a partire da Fiorentini mentre in direzione opposta per traffico code a tratti tra Portonaccio e il bivio per il raccordo anulare proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna permangono le code a tratti tra la cassa Ibiza della Salaria e più avanti tra Bufalotta e Prenestina in esterna risolto il precedente incidente avvenuto sulla rampa di uscita per il mare permangono le figlie a partire dallaFiumicino più avanti Rimanendo in carreggiata esterna per traffico code a tratti tra la Pontina è la Tuscolana È tra la Prenestina e Tiburtina nel quadrante sud della capitale permangono gli aumenti per traffico sulla Colombo da Mezzocammino malafede in direzione Ostia sulla Pontina per traffico si sono formati incolonnamenti da spilaceto al Raccordo Anulare in direzioneper la stessa causa ma in direzione Latina a tratti tra via apriliana e via Vallelata chiudiamo con gli eventi sportivi nella capitale sale l'attesa per il match and Lace Vittoria per il fischio d'inizio alle 18:45 allo stadio Olimpico per l'incontro valida per gli ottavi di finale di Europa League già attiva alla consueta disciplina del traffico nelle zone dell'impianto sportivo Con aree di parcheggio dedicate ai tifosi in particolare nelle zone di Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.