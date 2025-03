Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti sulla Flaminia proseguono i Disagi causati da un precedente incidente avvenuto in prossimità dell'incrocio con la provinciale campanese altezza Magliano Sabina code In entrambe le direzioni andiamo sul Raccordo Anulare della capitale traffico Come di consueto in aumento in queste ore in carreggiata interna code a tratti tra classe B se Salaria è più avanti tra Centrale del Latte Tiburtina in esterna proseguono i Disagi causati dal precedente incidente avvenuto sulla rampa di uscita per la via del Mare ora fila a partire dallaFiumicino più avanti rimanere in carreggiata esterna per traffico code a tratti tra Laurentina e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti indirizzo centro da Portonaccio al bivio per la tanto interesse anche a causa di un incidente avvenuto proprio in tangenziale altezza via dei Monti Tiburtini in direzione Foro Italico mentre in uscita dalla capitale code a tratti tra Portonaccio Cervara stessa direzione anche per le code sulla Flaminia da due punti a Grottarossa il quadrante sud della capitale incolonnamenti per traffico sulla Colombo da Mezzocammino a malafede in direzione Ostia e senza dire neanche per le code su via dell'aeroporto di Fiumicino da via Portuense via Trincea delle Frasche chiudiamo con gli eventi sportivi nella capitale sale l'attesa per il merce latte Vittoria per il fischio d'inizio alle 18:45 allo stadio Olimpico per l'incontro valido per gli ottavi di finale di Europa League già attiva la consueta disciplina di traffico nelle zone dell'impianto sportivo Con aree di parcheggio Dedicati ai tifosi in particolare nelle zone di Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade da Matteo Rossi Astral infomobilità di tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.