Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 15:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura un incidente sulla Flaminia sta creando disagi alla circone In entrambe le direzioni altezza Magliano Sabina in prossimità dell'incrocio con la provinciale campanese ci spostiamo sul Raccordo Anulare della capitale traffico in aumento in carreggiata interna per traffico si rallenta tra Flaminia Salaria è tra il bivio per laTeramo e Prenestina in esterna disagi in prossimità dello svincolo per la via del mare a causa di un incidente avvenuto proprio sulla rampa di uscita coda tra Poi tra Laurentina e Tuscolana per traffico andiamo sul tratto Urbano della A24 Code in direzione raccordo anulare tra Togliatti e Tor Cervara è più avanti altezza Settecamini sempre in uscita dalla capitale per un cantiere autostradale ci vediamo con gli eventi sportivi nella capitale sale l'attesa per il LecceVittoria per il fischio d'inizio alle 18:45 allo stadio Olimpico per l'incontro valido per gli ottavi di finale di Europa League già attiva la con disciplina di traffico nelle zone dell'impianto sportivo Con aree di parcheggio dedicate ai tifosi in particolare nelle zone di Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico sul nostro portale e sulla nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale anche sulle ferrovieViterbo e Metre da Matteo Rossi mobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.