Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura alla 1na è risolto l'incidente avvenuto in presidenza al km 627 nel quale erano rimasti coinvolti un'autovettura è un camion Code in via di smaltimento tra Ferentino Ceprano in direzione di Napoli sul Raccordo Anulare attualmente la circone scorrevole In entrambe le carreggiate ad eccezione di rallentamenti in esterna all'altezza della Prenestina andiamo sullaFiumicino code per incidente da via Cristoforo Colombo a via della Magliana in direzione del raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo in uscita Cambiamo argomento passi sono i cantieri su via Cristoforo Colombo per il proseguimento dei lavori sulle corsie laterali fino al 31 marzo saranno attivi restringimenti della carreggiata in fascia oraria 9:30 15:30 via di Acilia Piazzale Colombo in direzione Ostia prestare attenzione alla segnaletica e infine lo sport nella capitale torna l'Europa League e sale l'attesa per l'incontro di calcioVittoria valido per il ritorno degli ottavi di finale in programma per questa sera alle 18:45 allo stadio Olimpico consuete discipline di traffico attive nell'area dell'impianto sportivo tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico sul nostro portale e sull'app di Astral infomobilità da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della