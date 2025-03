Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti abbiamo code all'altezza di Bufalotta è tra le uscite Casilina e Appia in carreggiata esterna si è lenta tra laFiumicino e la via del mare poi all'altezza della Ardeatina e procedendo si segnalano code a tratti tra diramazionesud e Tiburtina andiamo sul tratto Urbano della A24 file da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto code a tratti tra Togliatti e raccordo anulare in uscita sullaFiumicino si sta in coda da via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur per Chi ha diretto versocentro sulla Flaminia si sta in coda tra Labaro e via di Grottarossa sulla Salaria code tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe nel quadrante della capitale sulla via del mare rallentamenti tra Acilia Centro Giano sulla Colombo code a tratti tra via Pindaro e via di Malafede in entrambi i casi in direzione del raccordo anulare da Francesca Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della