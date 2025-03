Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare carreggiata esterna un incidente causa code tra Flaminia Cassia Veientana poi abbiamo code a tratti per traffico tra le usciteFiumicino e Pontina e tra Casilina e bivio per la 24Teramo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti tra diramazionenord e Nomentana è più avanti si sta in coda tra Casilina e Appia andiamo sulla A1Napoli dove un incidente avvenuto al km 286 causa 2 km di coda tra Valmontone e il bivio per la 1 diramazioneSud in direzioneincolonnamenti poi sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto code tra togliate raccordo anulare in uscita sullaFiumicino code tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur qui a per un incidente ora le consolari sulla Flaminia si sta in coda tra Labaro e via dei Due Ponti sulla Salaria code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in entrambi i casi in direzione centro ora il traffico assoluto della capitale sulla via del mare rallentamenti all'altezza di Acilia sulla Pontina il traffico è rallentato all'altezza di Spinaceto nei due casi Verso il raccordo anulare sulla Nettunense un incidente causa coda all'altezza di via Vallelata in direzione della statale Pontina da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un serviziohttps://storage.