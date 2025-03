2anews.it - Via al Campionato degli alberghi Napoletani, otto strutture tra sport e turismo

Leggi su 2anews.it

Al via il torneoche assegnerà lo scudetto del calcio ai professionisti del. Fischio di inizio per l’8vs8 AICS Hotels Napoli League il torneoche assegnerà lo scudetto del calcio ai professionisti delsquadre in rappresentanza di altrettanteere: Costa del Vesuvio (campioni in carica), .